وزارة التخطيط : توزيع منحة الطوارئ مرهون بانتهاء التدقيق

أكدت وزارة التخطيط ان توزيع منحة الطوارئ مرهون بانتهاء التدقيق.



وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي : " ان الوزارة تعمل على مدار اربع وعشرين ساعة من اجل تدقيق اسماء اكثر من 12مليون متقدم على المنحة"، مبينا انه "في حال انتهاء التدقيق سيتم توزيع المنحة على المستحقين خلال اسبوع".



وتوقع الهنداوي :" ان يتم توزيع منحة الطوارئ بداية شهر رمضان، بوصول رسالة الى المواطن على هاتفه ويتم التسلم عن طريق مكاتب الصيرفة".



وكان وزير التخطيظ نوري الدليمي، اعلن إن"عدد الأسر المسجلة على المنحة الحكومية الطارئة بلغ (2) مليون و(758) ألفاً و(694) أسرة ، فيما بلغ عدد الأفراد (13) مليوناً و(17) ألفاً و(399) فرداً".