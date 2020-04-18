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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 09:13 ص

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

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اعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في البلاد

 وقالت الوزارة في بيان انه :" تم فحص (٢٤٧٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق ،وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥١٧٣٧) ، حيث  سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (٤٨) اصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   ١٣
مدينة الطب        ١
النجف    ١٤
السليمانية       ٢               
كربلاء             ١           
البصرة           ١٧
والوفيات :  حالة واحدة في البصرة

واوضافت الوزارة :" ان حالات  الشفاء ٥٠حالة، كما يلي :
السليمانية  ١
بغداد/ الرصافة  ١٧
بغداد الكرخ   ١
النجف       ٢١
كربلاء          ٢
كركوك         ٢
البصرة       ٢
ذي قار      ٤

وبينت :" ان مجموع الاصابات :  ١٤٨٢ ،ومجموع الوفيات: ٨١ ، ومجموع حالات الشفاء: ٩٠٦.
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