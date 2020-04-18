تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في البلاد



وقالت الوزارة في بيان انه :" تم فحص (٢٤٧٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق ،وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥١٧٣٧) ، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (٤٨) اصابة في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة ١٣

مدينة الطب ١

النجف ١٤

السليمانية ٢

كربلاء ١

البصرة ١٧

والوفيات : حالة واحدة في البصرة



واوضافت الوزارة :" ان حالات الشفاء ٥٠حالة، كما يلي :

السليمانية ١

بغداد/ الرصافة ١٧

بغداد الكرخ ١

النجف ٢١

كربلاء ٢

كركوك ٢

البصرة ٢

ذي قار ٤



وبينت :" ان مجموع الاصابات : ١٤٨٢ ،ومجموع الوفيات: ٨١ ، ومجموع حالات الشفاء: ٩٠٦.

