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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 09:09 ص

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لعودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية

التعليم العالي
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  ان خلية الأزمة المشكلة بخصوص فايروس كورونا لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية ،وان كل ما يشاع في الاعلام عن هذا الامر عار عن الصحة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة عدنان العربي في بيان "لا يوجد اي تحديد او موعد لدوام الجامعات ولم تبت خلية الازمة بهذا الموضوع الى الان " ، مثنيا على التزام الطلبة بالتعليم الالكتروني الذي اصبح الالتزام به الان جيدا جدا وافضل بكثير من بادئ الأمر ،خاصة بعد ان اصبحت هناك درجات سعي على الحضور".

واضاف ان "موعد انتهاء الكورس الاول سيكون يوم ٢٦ من شهر نيسان الحالي ويبدأ الكورس الثاني في ٢ ايار "، مشيرا الى ان وزارة التعليم ، منذ انتشار فايروس كورونا ، اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار ايصال المناهج الى الطلبة.
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