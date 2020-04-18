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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 09:07 ص

سلام الشمري: تحديد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي بانتظار التوافق النهائي

سلام الشمري

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحديد جلسة البرلمان سيكون قريبا ويعتمد على توافق الكتل السياسية على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال في بيان صحفي ان الأجواء السياسية تسير بخطى مدروسة نحو الانتهاء من هذا الملف والتصويت على حكومة الكاظمي والبدء بتنفيذ تعهدات المكلف.

واضاف الشمري ان الحكومة الجديدة بانتظارها ملفات مهمة  اولها تعزيز الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والتي كانت السبب الرئيسي في التطورات السياسية التي حصلت في البلاد منذ تشرين الاول الماضي.

 واشار الى  أن من المطالب المهمة البدء بخطوات تحديد موعد الانتخابات المبكرة مع مفوضية الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لاجرائها وباسرع وقت.

وشدد الشمري أهمية تنفيذ خطوات مكافحة الفساد والمفسدين والعمل على إرجاع الأموال المنهوبة وعكس صورة إيجابية واضحة لعراق جديد.

وعبر عن أمله بالتوصل لتوافق سياسي قريبا والدعوة لعقد الجلسة النيابية.
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