الصيدلي: عرضت علينا خيارات كثيرة ونحن عاكفون على بحثها

أكد رئيس كتلة / الوطن اولاً / النائب محمد اقبال الصيدلي :" ان مسار المفاوضات السياسية كفيل بحسم توجهاتنا تجاه التحالفات المعروضة امامنا مشيرا الى رفض سياسة المتاجرة بآلام المكونات كما يفعل البعض ".



وقال الصيدلي في بيان صحفي ان كتلة وطن التي يرأسها تدرس الساحة السياسية انطلاقا من نظرة واقعية ووطنية ،بما يصب في خدمة الناس وتحقيق طموحاتهم وتجاوز آلامهم.



ودعا الصيدلي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى :" ان يعتمد في حواراته مع الكتل السياسية وما يعرض له من آراء وتوجهات بشكل مكتوب ، لمنع الوقوع في فخ الظاهر والباطن "، مشددا على ضرورة ان يتبع سياسة الحزم وفرض ارادته الوطنية تسهيلاً لمشواره الصعب .