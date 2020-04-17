سدان مائيان في ديالى ينتظران انتهاء ازمة كورونا



اكد مسؤول حكومي في ديالى، ان مشروع صيانة اثنين من السدود الحدودية شرقي المحافظة مرهون بنهاية كورونا.



وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :" ان وزارة الموارد المائية تعهدت بتمويل مشروع صيانة وتأهيل سدي قزانية ومندلي شرقي ديالى ، الا ان بدء المشروع مرهون حاليا بانتهاء ازمة فايروس كورونا ".



واضاف الخزاعي :" ان التراكمات الطينية في سدي مندلي وقزانية تجاوزت حاجز الـ 80 % من الخزين المائي ، ما اضعف قدرتهما على خزن المياه خلال مواسم السيول "، لافتا الى :" ان تأهيل السدين سيضمن حل مشكلة معقدة ويؤمن المياه لدعم محطات الاسالة في مواسم الجفاف ".