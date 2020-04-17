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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 02:27 م

ماذا اخبر السفير التركي المسؤولين العراقيين على خلفية قصف معسكر مخمور ؟

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اعلن السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، انه ابلغ المسؤولين العراقيين بان بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة طالما لم يتم انهاء تهديد حزب العمال الكردستاني (PKK).

وقال يلدز في تصريح صحفي عقب محادثاته في مقر الخارجية العراقية ، انه اوضح للجانب العراقي ان تركيا استمدت شرعية عملياتها ضد  مواقع "بي كا كا" شمالي العراق من القانون الدولي ومبدأ الدفاع عن النفس المشروع الوارد بميثاق الامم المتحدة .

واضاف انه شدد في اللقاء، على ان تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة بكل حزم عبر استخدام حقها في الدفاع المشروع عن النفس، طالما لم يتم انهاء تهديد "بي كا كا" الموجه ضدها .

واكد يلدز :" ان تركيا تحترم وحدة التراب العراقي وسيادته، وانها تنتظر من بغداد القيام بما يترتب عليها في مكافحة الارهاب ".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، امس الخميس، السفير التركي لدى بغداد، الى مقرها، على خلفية قصف طائرات تركية مخيما في مخمور شمالي العراق ، اسفر عن مقتل سيدتين .

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