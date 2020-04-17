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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 02:16 م

من داخل الكونترول .. المحاصصة تكسب وهذا نصيب كل مكوّن من كعكة حكومة الكاظمي

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كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن كيفية توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات (الشيعة والسنة والكرد).
وقال المصدر ، إن "الكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستتألف من 22 وزارة".
وأوضح المصدر أن "الوزارات ستتوزع على المكونات كالتالي: 11 وزارة للمكون الشيعي، و6 للمكون السني، و4 للمكون الكوردي، ووزارة واحدة للأقليات (المسيحيون أو التركمان)".
وأضاف المصدر، أن "بعض أسماء المرشحين لتلك الوزارات قدمتها والأحزاب السياسية والبعض الآخر مرشحين من قبل الكاظمي"، منوهاً إلى أن "هناك مرشحين أو ثلاثة لكل وزارة، وسيتم اختيار أحدهم لتولي الحقيبة الوزارية في الحكومة المقبلة بعد حصوله على ثقة مجلس النواب".
وكان النائب عن كتلة دولة القانون علي جبار الغانمي قد كشف، الخميس،  عن قيام بعض الكتل السياسية بتسليم رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة بأسماء مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
كما يعتزم تحالف القوى العراقية، برئاسة محمد الحلبوسي تقديم أسماء مرشحين لبعض وزارات حكومة الكاظمي كاستحقاق للمكون السني، بحسب ما أبلغ به شفق نيوز القيادي في التحالف صباح الكربولي
وكان الكاظمي قد قال الثلاثاء إن أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة وأنه يتفاوض مع الكتل السياسية بشأنها من أجل تمرير تشكيلته داخل قبة البرلمان بأسرع وقت.

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