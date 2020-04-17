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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 02:15 م

عالية نصيف تقدم مقترحات لتخفيف وطأة الازمة المالية

عالية نصيف


اقترحت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، جملة اجراءات اقتصادية على الحكومة ، من بينها تخفيض او الغاء امتيازات ونثرية الدرجات الخاصة، لتخفيف وطأة الازمة المالية على المواطن.

وقالت نصيف، في بيان صحفي :" ان اهم  اجراء يجب ان تتخذه الحكومة هو تخفيض او الغاء امتيازات ونثرية اصحاب الدرجات الخاصة، والغاء الايفادات الى الخارج او تقليلها الى ادنى مستوى والابقاء على الايفادات الضرورية جداً واقتصارها على الشخص المعني بلا وفود ولا شخصيات مرافقة، وتقليص ميزانية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات الى ادنى حد وجعل نشاطها مقتصرا على تمشية معاملات الجاليات العراقية في الخارج بادنى عدد من الموظفين ".

واضافت "  ان شركات الهاتف النقال التي اثقلت كاهل المواطن باجور تعد الاغلى مقارنة بخدمات  اكثر تطوراً في دول المنطقة ، يجب ان تسهم في تقليل آثار الازمة المالية من خلال تخفيض اجور خدماتها ، وبنفس الوقت يجب زيادة الضرائب المستحصلة منها".

وتابعت: "على الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها ، ان تضع في اعتبارها ان ضمان المعيشة اللائقة بالمواطن طيلة فترة الازمة هو الهدف الاساس من كل الاجراءات التي ستتخذ لاحقاً، فلا مجال لاتخاذ قرارات غير مدروسة تثقل كاهل المواطن بدلاً من اعانته ".

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