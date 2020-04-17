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الجمعة, 17 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الجمعة، 17 نيسان 2020 02:00 م

"الصحة العالمية": 85% من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا مصدرها الإمارات

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أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا الجديد، خاصة الدور الذي تنهض به المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.
وأشارت المنظمة إلى أن المدينة سجلت أرقاما قياسية بعد أن وزعت أكثر من مليون زوج من قفازات الفحص والأقنعة الجراحية، وأكثر من 100 ألف عباءة جراحية، أي ما يعادل أكثر من 85% من استجابة المنظمة للسلع الطبية العالمية في سبيل القضاء على الوباء حتى الآن.
و قال ممثل منظمة الصحة العالمية وقائد فريق عمليات الطوارئ، روبرت بلانشارد، في  تصريح له إن منظمة الصحة العالمية أرسلت معدات وقاية شخصية ومستلزمات مخبرية إلى 64 دولة من خلال 100 شحنة حتى الآن، إلى جميع المناطق الـ6 التابعة للمنظمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.
وأضاف: "القدرة على توزيع هذه الإمدادات على مستوى العالم بهذه السرعة أمر حيوي لجهود الاحتواء، نظراً للمساحة المحدودة في الوقت الحالي من حيث شحن البضائع، ورحلات الركاب، ونجد صعوبة متزايدة في ترتيب رحلات إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، لذا نعمل حاليًا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوزيع الإمدادات على أفريقيا، وعبر آسيا والشرق الأوسط من خلال رحلات الطيران".
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أنها تقوم بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي بتجهيز شحنتها الـ 184 هذا الأسبوع التي تحتوي على 15 طنًا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والمواد المختبرية لإرسالها إلى 31 دولة أفريقية.
وحول المستقبل والشراكة بين المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي ومنظمة الصحة العالمية، قال روبرت بلانشارد: "نحن نبني مركزاً للخدمات اللوجستية الطبية هنا في دبي، وقد نما حجمنا 4 أضعاف الحجم الذي كنا عليه في الأصل، وأعتقد أنه في المستقبل سنرى ارتباطاً قوياً بين علم إدارة سلسلة الإمدادات وعلوم الطب للوصول إلى هدفنا المتمثل في حماية مليار من حالات الطوارئ الصحية".



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