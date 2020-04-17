صحة الرصافة تعلن تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من كورونا



أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، اكتساب 11 حالة جديدة الشفاء التام من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 110 مما يشكل 57% من الاصابات اكتسبت الشفاء في الرصافة.



وقال عبد الغني الساعدي في بيان ان الحالات ان "الحالات بدت عليها علامات الشفاء واجريت لها مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"، مبينا ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام، فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة،.



واضاف أن "عدد حالات الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى 110 حالة شفاء مما يعني شفاء 57% من الاصابات المسجلة في جانب الرصافة من بغداد.



ف.ا