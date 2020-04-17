التربية تستثني امتحانات الخارجي من قرار الدخول الشامي



أعلنت وزارة التربية استثناء المتقدمين للامتحان الخارجي، بقرار الدخول الشامل.



وقال الناطق الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق في صحفي إنه"لا يوجد أي قرار بخصوص الدخول الشامل للمتقدمين الى الامتحان الخارجي"، لافتاً الى أن"هناك تعليمات وقوانين ثابتة في ما يخص المتقدمين على الامتحان الخارجي".



وأضاف أن"هناك امتحانا تمهيديا كان من المفترض أن ينجز في شهر آذار الماضي لكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا"، مبيناً أنه " حتى الآن لم يحدد أي موعد للامتحان التمهيدي للمتقدمين على الامتحان الخارجي".



وأوضح أن"تحديد موعد الامتحان التمهيدي يخضع لقرارات خلية الأزمة"، مؤكداً أنه" في حال كان هناك انفراج أو استتباب في الوضع الصحي سيتم تحديد موعد للامتحانات التمهيدية لكي يتم شمول المتأهل الى الامتحان الخارجي النهائي".



وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.



ف.ا