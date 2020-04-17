وزارة الهجرة توزع قرابة 9 آلاف حصة إغاثية للنازحين السوريين في مخيمات اربيل





وزعت وزارة الهجرة والمهجرين قرابة 9 آلاف حصة إغاثية للنازحين السوريين في مخيمات اربيل.



وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان اليوم ان فرق الإغاثة التابعة لفرع الوزارة في أربيل قامت بتوزيع (8800) حصة من المساعدات الغذائية والمساعدات الصحية على ألاسر النازحة السورية في مخيمي دارا شكران وكورسك التابعين الى قضاء خبات بمحافظة أربيل " .



واضاف جهاكير ،أن فريق العمل الميداني بمخيم دارا شكران وزع (5104) حصة إغاثية تضمنت سلة غذائية واخرى صحية لكل عائلة نازحة سورية متواجدة في المخيم ، فيما وزع فريق العمل الميداني في مخيم كوركوسك (3696) حصة إغاثية شملت سلة غذائية واخرى صحية لكل عائلة نازحة سورية متواجدة في المخيم.



ف.ا