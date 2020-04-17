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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 11:39 ص

نائب : الكتل السياسية لن تتنازل عن المحاصصة .. لافي حكومة الكاظمي ولاغيرها

علي الغانمي

اعلن  النائب عن كتلة "دولة القانون" علي الغانمي قيام بعض الكتل السياسية بتسليم رئيس  الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قائمة باسماء مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.

وقال الغانمي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية التي ايدت الكاظمي ورحبت بتكليفه، تتفاوض معه على شكل وتنظيم الحكومة المقبلة، بالاضافة الى اعطاء رأيها بتسمية الكابينة الوزارية".

واضاف :" ان بعض الكتل السياسية سلمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قوائم باسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، بالاضافة الى  ان كتلا  اخرى ابلغت  الكاظمي تنازلها عن استحقاقها بالترشيح ، لكنها  لا توافق على الكابينة الوزارية دون رؤية  اسماء المرشحين للكابينة الوزارية". 

واكد النائب :" ان المحاصصة الحزبية حاضرة في حكومة الكاظمي، وان الكتل السياسية لن تتنازل عن استحقاقها لا في حكومة الكاظمي ولا في الحكومات المقبلة".

ف.ا
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