الامن النيابية تعتزم اعادة النظر بقوانين الاجهزة الامنية



اعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانيَّة عن نيتها اعادة النظر ، في الفصل التشريعي المقبل ، بقوانين الاجهزة الامنية .



واوضح عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي :" ان من اهم القوانين التي تتطلبها المرحلة وستعمل اللجنة على اعادة العمل بصياغاتها القانونيَّة في الفصل التشريعي المقبل ، قوانين جهاز المخابرات وقوى الامن الداخلي وجهاز الأمن الوطني وجرائم المعلوماتيَّة".



واضاف الاعاجيبي :" ان هذه القوانين ستكون على طاولة النقاشات المستفيضة في اللجنة ، وسيكون العمل على ادراج فقراتها ومنافشتها في اطار جديد اعدته اللجنة بعقد ورش عمل مع اصحاب الاختصاص والشأن ذاته للاطلاع على ادق تفاصيل عملهم التي من الممكن ان تشكل فارقاً مهماً في مضمون القوانين".



واشار الى :" ان العمل بطريقة اشراك الدوائر المعنيَّة وموظفيها في صياغة القوانين ، يعطيها قوة في فقراتها، فضلاً عن حفظ حقوق المعنيين بالقوانين ومتابعتها حتى لا تتقاطع مع قوانين اخرى ".



ف.ا