خشان : الكاظمي وصل لرئاسة الحكومة عن طريق الصدفة !



وصف النائب المستقل باسم خشان قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل لجان لاختيار كابينته الوزارية ، بأنه :" محاولة للهروب من مسؤولية التكليف".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكاظمي يحاول الهروب من مسؤولية التكليف المتعلقة بالبرنامج الحكومي وتشكيل الكابينة الوزارية عبر تشكيل لجان لاختيارها" ، لافتا الى انه :" يحاول ارضاء الكتل السياسية عبر تلك اللجان واعطاءها بعض الحقائب الوزارية لضمان تمريره داخل مجلس النواب ".



واوضح :" ان الكاظمي وصل عن طريق الصدفة لمنصب رئاسة الوزراء ولم يتوقع الحصول عليه مسبقا"، مبينا :" انه لا يمتلك اية رؤية سياسية في ادارة الحكومة ".



ف.ا