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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 11:29 ص

خشان : الكاظمي وصل لرئاسة الحكومة عن طريق الصدفة !

باسم خشان

وصف النائب المستقل باسم خشان قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل لجان لاختيار كابينته الوزارية ، بأنه :" محاولة للهروب من مسؤولية التكليف".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الكاظمي يحاول الهروب من مسؤولية التكليف المتعلقة بالبرنامج الحكومي وتشكيل الكابينة الوزارية عبر تشكيل لجان لاختيارها" ، لافتا الى انه :" يحاول ارضاء الكتل السياسية عبر تلك اللجان واعطاءها بعض الحقائب الوزارية لضمان تمريره داخل مجلس النواب ".

واوضح :" ان الكاظمي وصل عن طريق الصدفة لمنصب رئاسة الوزراء ولم يتوقع الحصول عليه مسبقا"، مبينا :" انه لا يمتلك اية رؤية سياسية في ادارة الحكومة ".

ف.ا
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