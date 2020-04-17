اتحاد القوى : الكاظمي لم يعقد اي لقاء مع القوى السنية لغاية الان

اعلنت النائبة عن اتحاد القوى زيتون الدليمي :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يعقد أي لقاء مع القوى السنية مجتمعة او فرادى لغاية الان".



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان القوى السنية اعلنت بشكل واضح انها سوف لن تفرض عليه أسماء محددة في تشكيلة كابينته سوى مطالبتها باستحقاق المكون السني ".



واوضحت الدليمي :" ان القوى السنية ابلغت الكاظمي خلال جلسة التكليف في قصر السلام ، منحه الحرية باختيار وزرائه ، شرط ان يراعي استحقاق المكون السني بست وزارات داخل الكابينة الوزارية”، مبينة :" ان التأخير في تسمية الحكومة المقبلة سيصعب تمريرها ".

ف.ا