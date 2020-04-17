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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 11:14 ص

العراق يفاتح صندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون ... ولا رد !

شعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء

كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن وجود مفاتحات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون المترتبة على العراق ، بانتظار الرد .

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة علاء الفهد  :"لا يوجد رد في الوقت الحاضر، كما لا توجد مطالبات بالتسديد".

واوضـح الفهد :" ان الحكومة ،في كل عام عندما يكون لديها عجز ،تفاتح البنك الدولي لاقراضها بغية تمويل المـوازنـة، وفـي هـذا العام فان هناك الكثير من الامـور التي ستأخذ بنظر الاعتبار، حيث اقترحت الـولايـات المتحدة ايقاف استيفاء الـديـون في هـذه المرحلة وهـو امـر جيد" ، مشيرا الى :" ان ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدر بـاكثر من 10 مليارات دولار ".

واضاف :" ان اقـتـصـاد الـعـراق غير مستقر، لأنـه يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة والـ5 المتبقية لايمكن تحصيلها الآن، لانعدام الضرائب والرسوم وغيرها" ، منوها بأن التحرك لايشمل النقد الدولي فقط ، انما ايقاف استقطاع ديــون الـكـويـت ومـسـتـحـقـات الـجـامـعـة الـعـربـيـة، علما ان اجمالي ديـون الـعـراق يقدر بقرابة 139 مليار دولار.

ف.ا
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