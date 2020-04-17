صحة الكرخ: تسجيل 29 إصابة بكورونا لعراقيين عائدين من الخارج



أعلنت دائرة صحة الكرخ، تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس كورونا في مطار بغداد الدولي في العراقيين العائدين من الخارج.



وقال مدير الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان "ان منتسبي دائرته تمكنوا من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الأخيرة.



وأضاف انه "تم تشخيص ٢٩ حالة موجبة وحسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و٩ من القاهرة و٤ من أسطنبول و٣ من عمّان.



وأشار الحجامي الى "عزل المصابين في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل الى محافظته.



ف.ا