بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل مدني إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب نائب : الكتل السياسية لن تتنازل عن المحاصصة .. لافي حكومة الكاظمي ولاغيرها الامن النيابية تعتزم اعادة النظر بقوانين الاجهزة الامنية خشان : الكاظمي وصل لرئاسة الحكومة عن طريق الصدفة ! بعد انتهاء "استراحة المحارب".. نشطاء العراق يتوعدون بمواصلة تظاهرتهم اتحاد القوى : الكاظمي لم يعقد اي لقاء مع القوى السنية لغاية الان العراق يفاتح صندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون ... ولا رد ! نائب سابق : اللعبة السياسية في العراق تسيرها اهواء الكتل بعد تفويض "شبه كامل" من الأحزاب والقوى السياسية.. الكاظمي بات قريباً من إعلان تشكيلته الوزاريّة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 10:46 ص

صحة الكرخ: تسجيل 29 إصابة بكورونا لعراقيين عائدين من الخارج

كورونا-العراق

أعلنت دائرة صحة الكرخ، تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس كورونا في مطار بغداد الدولي في العراقيين العائدين من الخارج.

وقال مدير الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان "ان منتسبي  دائرته تمكنوا  من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف  انه "تم تشخيص ٢٩ حالة موجبة وحسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و٩ من القاهرة و٤ من أسطنبول و٣ من عمّان.

وأشار الحجامي الى "عزل المصابين في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كل الى محافظته.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاتحاد العراقي

ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب 17 نيسان 2020 11:42 ص

صحة الكرخ

صحة الكرخ تتوقع تمديد الحظر جزئيا حتى نهاية رمضان 17 نيسان 2020 10:36 ص

لجنة-الصحة-النيابية

لجنة نيابية تطالب وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لاطباء العراق 17 نيسان 2020 10:28 ص

اقليم كردستان

كردستان تمدد حظر التجوال الى يوم 23 من نيسان الحالي 17 نيسان 2020 10:26 ص

العنف ضد المرأة

الأمم المتحدة : العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب 17 نيسان 2020 10:22 ص

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

نائب يدعو الى تاجيل استيفاء اقساط سلف وقروض المتقاعدين والموظفين الموطنة رواتبهم 17 نيسان 2020 10:16 ص

حسن خلاطي

نائب يدعو لتخزين "بلازما النقاهة" تحسباً لعودة كورونا من جديد 16 نيسان 2020 01:31 م

اقتصاد

اقتصادي يحذر من استمرار الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة 16 نيسان 2020 01:27 م

التعليقات