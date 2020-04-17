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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 10:43 ص

النزاهة الاتحادية تنفذ عمليات ضبط في بغداد وعدد من المحافظات

النزاهة

اعلنت  هيئة النزاهة  ان مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد وعدد من المحافظات نفذت  عدة عمليات ضبطٍ خلال شهر نيسان الجاري.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى" تمكن مكتب تحقيق القادسية من تنفيذ عملية ضبط في شركة توزيع المنتجات النفطية - فرع الديوانية أسفرت عن ضبط أحد الموظفين المسؤولين عن اختلاس مبالغ ريع الغاز البالغة (300.000.000) دينار عن الكمية المجهزة لشهر آذار وأيام من شهر نيسان لمعمل غاز الأمين الأهلي".

و أكدت الدائرة ضبط جميع استمارات الإيداع التي قام بتحريفها وتزويرها الموظفون المسؤولون عن القطع، فضلاً عن ضبط أختام من مصرف حكومي - فرع القادسية وكل ما له علاقة بالجريمة. 

وأضافت إنها، وبعد تلقيها معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن مخالفات و فساد، أوعزت إلى ملاكاتها في محافظات المثنى والنجف وبغداد وصلاح الدين بالتحري والتقصي عن تلك المعلومات، لافتةً إلى تمكن مكتب تحقيق النجف بالتعاون مع مكتب تحقيق المثنى من تنفيذ عملية ضبط تخص مشتريات مديرية صحة المثنى، في حين تم تنفيذ عملية ضبط مشتركة أيضاً بين مديرية تحقيق بغداد و مكتب تحقيق صلاح الدين تخص مشتريات مديرية صحة صلاح الدين  

وتابعت إنه تم تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات  وعرض الأوراق التحقيقيَّة صحبة المبرزات الجرمية على  قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف أحد المتهمين المضبوطين، ومنع سفر وحجز أموال أحد المتهمين الهاربين.

ف.ا
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