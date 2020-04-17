بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 نيسان 2020 10:40 ص

هل ينتقل فايروس كورونا عبر الملابس وأغطية الفراش؟

ملابس

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه يمكن لعدوى فيروس كورونا المستجد الانتقال عبر الملابس وأغطية الأسرة، كما أوضحت كيفية الوقاية من العدوى بهذه الطريقة.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم احتضانها بين اليدين قبل غسلها.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون، كما أكدت على ضرورة تجفيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة، لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.







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