بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل مدني إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب نائب : الكتل السياسية لن تتنازل عن المحاصصة .. لافي حكومة الكاظمي ولاغيرها الامن النيابية تعتزم اعادة النظر بقوانين الاجهزة الامنية خشان : الكاظمي وصل لرئاسة الحكومة عن طريق الصدفة ! بعد انتهاء "استراحة المحارب".. نشطاء العراق يتوعدون بمواصلة تظاهرتهم اتحاد القوى : الكاظمي لم يعقد اي لقاء مع القوى السنية لغاية الان العراق يفاتح صندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون ... ولا رد ! نائب سابق : اللعبة السياسية في العراق تسيرها اهواء الكتل بعد تفويض "شبه كامل" من الأحزاب والقوى السياسية.. الكاظمي بات قريباً من إعلان تشكيلته الوزاريّة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 10:36 ص

صحة الكرخ تتوقع تمديد الحظر جزئيا حتى نهاية رمضان

صحة الكرخ


توقع مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي، تمديد حظر التجوال الوقائي بشكل جزئي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال الفتلاوي إن “الحكومة قد تلجأ لتمديد حظر التجوال جزئيا خلال أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهايته”، لافتا إلى إن “ساعات الحظر قد تبدأ من بعد وقت الإفطار وحتى العاشرة صباحا”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات هي للسيطرة على انتشار وباء كورونا وعدم تسجيل إصابات مرتفعة، كون وزارة الصحة دخلت بمرحلة الهجوم عبر فرق المسح الشامل”، مبينا أن “تحديد حظر التجوال أمر عائد لوزير الصحة وخلية الأزمة الحكومية”.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، امس  الاول، تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاتحاد العراقي

ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب 17 نيسان 2020 11:42 ص

كورونا-العراق

صحة الكرخ: تسجيل 29 إصابة بكورونا لعراقيين عائدين من الخارج 17 نيسان 2020 10:46 ص

لجنة-الصحة-النيابية

لجنة نيابية تطالب وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لاطباء العراق 17 نيسان 2020 10:28 ص

اقليم كردستان

كردستان تمدد حظر التجوال الى يوم 23 من نيسان الحالي 17 نيسان 2020 10:26 ص

العنف ضد المرأة

الأمم المتحدة : العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب 17 نيسان 2020 10:22 ص

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

نائب يدعو الى تاجيل استيفاء اقساط سلف وقروض المتقاعدين والموظفين الموطنة رواتبهم 17 نيسان 2020 10:16 ص

حسن خلاطي

نائب يدعو لتخزين "بلازما النقاهة" تحسباً لعودة كورونا من جديد 16 نيسان 2020 01:31 م

اقتصاد

اقتصادي يحذر من استمرار الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة 16 نيسان 2020 01:27 م

التعليقات