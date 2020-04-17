صحة الكرخ تتوقع تمديد الحظر جزئيا حتى نهاية رمضان





توقع مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي، تمديد حظر التجوال الوقائي بشكل جزئي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وقال الفتلاوي إن “الحكومة قد تلجأ لتمديد حظر التجوال جزئيا خلال أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهايته”، لافتا إلى إن “ساعات الحظر قد تبدأ من بعد وقت الإفطار وحتى العاشرة صباحا”.



وأضاف أن “هذه الإجراءات هي للسيطرة على انتشار وباء كورونا وعدم تسجيل إصابات مرتفعة، كون وزارة الصحة دخلت بمرحلة الهجوم عبر فرق المسح الشامل”، مبينا أن “تحديد حظر التجوال أمر عائد لوزير الصحة وخلية الأزمة الحكومية”.



وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، امس الاول، تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان.



ف.ا