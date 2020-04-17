مرصد صحفي يدين تهديد مراسل فضائية محلية بسبب تغطية حادثة سيدة نجفيـة



ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين التهديدات التي تلقاها علي الحاج مراسل قناة الشرقية في محافظة النجف على خلفية تغطيته الإعلامية لحادثة السيدة التي أشعلت النار في جسدها.



وابلغ علي الحاج مراسل قناة الشرقية في النجف المرصد: إنه تعرض للتهديد والتصفية الجسدية عبر الهاتف من قبل أحد شيوخ العشائر على إثر بث القناة لتقرير عن حادثة الشابة ملاك.



وطالب المرصد السلطات الأمنية في المحافظة بتأمين الحماية للصحفيين والإعلاميين، وتطبيق قانون حماية الصحفيين.



من جانبه اكد فرع نقابة الصحفيين العراقيين في النجف في بيان عزمه مقاضاة الأشخاص، والجهات الذين يقومون بتهديد الصحفيين، ووسائل الإعلام، وهو مايؤكده المرصد للتعامل مع الأشخاص الذين يتجاوزون القانون، ويعتمدون لغة الوعيد والتهديد.



ف.ا