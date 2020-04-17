لجنة نيابية تطالب وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لاطباء العراق



طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لاطباء العراق عن الإساءات والتهم التي اطلقها مؤخرا في وسائل الاعلام ، والتي اتهم فيها الاطباء بالجشع .



وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء مسلم بندر في بيان ، " اطلعنا على تصريح وزير الصحة بخصوص الاطباء وهو تصريح مؤسف ، في الوقت الذي تنحني قامات كبار رؤساء الدول والحكومات إجلالاً واحتراماً لدور الاطباء في حماية الأمن الصحي للمجتمعات ".



واوضحت ان " الكوادر الطبية تقف في الخط الامامي لمواجهة الوباء المستجد بكل عزيمة وثبات, وتسعى بكل الجهود والامكانات المتاحة للحفاظ على ارواح المواطنين والمصابين، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا العزيز نتيجةً للوباء الخطير الذي ضرب العالم بأسره ".



واضافت ، ، ان "تصريح وزير الصحة والبيئة تجاه الاطباء عبر الإعلام كان فيه تهجم واتهام على هذه الشريحة التي تواصل عملها ليلاً ونهاراً للحد من هذا الوباء"، مبينة ان " تكرار الاساءة للاطباء, امر مرفوض ، ويجب على الوزير ان يكون الاب الراعي لملاكات وزارته داعما تلك الكوادر معنوياً ومادياً للانتصارات في محاربة ذلك الفايروس".



وطالبت وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لجميع اطباء العراق الغيارى (وان كانت هناك فئه قليلة منهم وغير ملتزمين بالمهنية هذا لا يعني التعميم ابدا ) ، داعيةً الى عدام تكرار تلك الاساءات والتهجم غير المبرر".



ف.ا