بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 نيسان 2020
آخر الأخبار
مقتل مدني إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب نائب : الكتل السياسية لن تتنازل عن المحاصصة .. لافي حكومة الكاظمي ولاغيرها الامن النيابية تعتزم اعادة النظر بقوانين الاجهزة الامنية خشان : الكاظمي وصل لرئاسة الحكومة عن طريق الصدفة ! بعد انتهاء "استراحة المحارب".. نشطاء العراق يتوعدون بمواصلة تظاهرتهم اتحاد القوى : الكاظمي لم يعقد اي لقاء مع القوى السنية لغاية الان العراق يفاتح صندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون ... ولا رد ! نائب سابق : اللعبة السياسية في العراق تسيرها اهواء الكتل بعد تفويض "شبه كامل" من الأحزاب والقوى السياسية.. الكاظمي بات قريباً من إعلان تشكيلته الوزاريّة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 نيسان 2020 10:22 ص

الأمم المتحدة : العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب

العنف ضد المرأة

اكدت الأمم المتحدة في العراق ان : العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب. فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل.

وحثت البعثة الاممية البرلمان على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.
 
واضافت  ان صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق  يعبرون عن قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع الماضي، منها تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوجي، وإنتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
 
 ودعت الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

واكدت إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاتحاد العراقي

ازمة بين الاندية واللاعبين بسبب الرواتب 17 نيسان 2020 11:42 ص

كورونا-العراق

صحة الكرخ: تسجيل 29 إصابة بكورونا لعراقيين عائدين من الخارج 17 نيسان 2020 10:46 ص

صحة الكرخ

صحة الكرخ تتوقع تمديد الحظر جزئيا حتى نهاية رمضان 17 نيسان 2020 10:36 ص

لجنة-الصحة-النيابية

لجنة نيابية تطالب وزير الصحة بالاعتذار رسمياً لاطباء العراق 17 نيسان 2020 10:28 ص

اقليم كردستان

كردستان تمدد حظر التجوال الى يوم 23 من نيسان الحالي 17 نيسان 2020 10:26 ص

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

نائب يدعو الى تاجيل استيفاء اقساط سلف وقروض المتقاعدين والموظفين الموطنة رواتبهم 17 نيسان 2020 10:16 ص

حسن خلاطي

نائب يدعو لتخزين "بلازما النقاهة" تحسباً لعودة كورونا من جديد 16 نيسان 2020 01:31 م

اقتصاد

اقتصادي يحذر من استمرار الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة 16 نيسان 2020 01:27 م

التعليقات