نائب يدعو الى تاجيل استيفاء اقساط سلف وقروض المتقاعدين والموظفين الموطنة رواتبهم



دعا النائب المستقل محمد شياع السوداني مصرفي الرافدين والرشيد الى تأجيل استيفاء اقساط السلف والقروض الممنوحة للموطنة رواتبهم من فئتي المتقاعدين والموظفين لشهرين او ثلاثة اشهر للتخفيف عن كاهلهم في ظل ظروف البلد الحالي وحظر التجوال الوقائي المطبق للحد من جائحة فايروس كورونا وايضا مساواتهم مع باقي الشرائح التي اعلن مصرف الرافدين تاجيل اقساطها لشهري اذار ونيسان.



وقال السوداني في بيان" ان المتقاعدين والموظفين استلفوا لاعانة انفسهم على متطلبات الحياة وكان اغلبهم يعمل في مجالات اخرى لتعويض مبالغ الاستقطاعات والان انقطع هذا الدخل الاضافي بفعل الظرف الراهن كما ان اغلبهم يسكن بالايجار مع زيادة بالانفاق في ظل تجمع الاسر في البيت .".



واكد ان ايقاف الاستقطاع يمثل فرصة للتكافل الاجتماعي بين المواطنين .



ف.ا