كتلة نيابية تحذر من تدخـل القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزراية





حذرت كتلة الوطن النيابية من تدخـل القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزراية داعية الكتل السياسية الى أعطاء الكاظمي الحرية في اختيار تشكيلته الوزارية .



وقال رئيس الكتلة النائب هشام السهيل في تصريح صحفي ، ان " جميع النواب في كتلة الوطن النيابية داعمين للمكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل حكومته المقبلة " ، معتبرا ان " الكاظمي يمكنه تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات القادمة ".



ودعا السهيل ، الكتل السياسية الى إعطاء الحرية الكاملة للكاظمي في أختيار وزرائه لكي تنجح الحكومة الجديدة بمهامها ، محذرا من التدخل بتشكيل الحكومة القادمة ، مبينا ان " الحكومة ستكون ضعيفة غير قادرة على اداء مهامها بالشكل الصحيح ".





وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي في التاسع من الشهر الحالي ، بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الوزراء ، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة التكليف.



ف.ا