ماذا قال السفير البريطاني عن قضية ملاك الزبيدي؟

أعرب السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي، عن حزنه الشديد لما تعرضت له المرأة العراقية ملاك الزبيدي التي تعرضت لحرق من الدرجة الثالثة ولا زالت التحقيقات قائمة بخصوص قضيتها.



وقال هايكي على حسابه في "تويتر": "نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة".



وأضاف: "هناك تذكير شديد بأن العنف المنزلي، سواء كان اساءة نفسية او جسدية هو مشكلة تعم انحاء العالم".



وتابع: "تواجه بريطانيا ايضا تحديات بشأن هذا الموضوع اذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية".



وزاد: "تعاطيا مع ذلك، فقد خصصت المملكة المتحدة نحو ٢ مليون جنيه استرليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي"، مرحباً "بدعوات الامم المتحدة للعراق لإعطاء الأولوية لحماية النساء والاطفال وتجريم العنف المنزلي"، مؤكداً ان "العنف أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال".

