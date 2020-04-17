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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الجمعة، 17 نيسان 2020 09:52 ص

الصراع على تقاسم كعكة الوزارات يفجر ائتلاف العبادي من الداخل

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كشف قيادي في ائتلاف النصر بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، عن تفتت الائتلاف بشكل شبه رسمي جراء خلافات حول تقاسم الوزارات في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.
وتابع القيادي ان "الاتفاق السياسي، على توزيع الوزارات في الحكومة الجديدة، سيكون لكل خمسة مقاعد نيابية وزارة وتقسم على الطريقة القديمة".
وأضاف أن "زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي مع من تبقى معه لن يتمكنوا من الحصول على حقيبة وزارية واحدة".
وأوضح القيادي في النصر بالقول، إن "عدنان الزرفي مع نوابه، وفالح الفياض مع نوابه، وكذلك كتلة النهج الوطني (الفضيلة)، خرجوا من الائتلاف بشكل شبه رسمي، مع نواب مستقلين آخرين منهم ندى شاكر جودت".
ويشغل ائتلاف النصر 42 مقعدا في البرلمان وجاء في المرتبة الثالثة بالانتخابات التي جرت عام 2018 خلف سائرون والفتح.
وكان القيادي في الائتلاف عدنان الزرفي قد تنحى عن مهمة تشكيل الحكومة مؤخراً لفشله في حشد الدعم المطلوب لتمرير حكومته، خاصة مع رفض قوى شيعية بارزة لتكليفه.
ولا يزال رئيس الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي يجري مشاورات مع الكتل السياسية لتقديم تشكيلته إلى البرلمان في الأيام المقبلة.
ويحظى الكاظمي، مبدئيا، بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكورية.

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