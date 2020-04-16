بعد تغاضيها عن إرهاب الميليشيات.. استياء عراقي شعبي كبير من بعثة "يونامي" ومطالبات بوقف دعمها

طالب نشطاء وسياسيون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف دعم بعثة "يونامي" في العراق وكذلك عملها، فهي لم تقدم شيئا لدعم الشعب العراقي.

وأضافوا، أن بعثة يونامي برئاسة بلاسخارت تتغاضى عن إرهاب الميليشيات الموالية لإيران وعنفها الكبير ضد الشعب العراقي، وتغاضيها عّن العنف الطائفي من قبل مفاصل الدولة العراقية.

وأشاروا إلى أن تلك المنظمات عديمة النفع غايتها الاهتمام بجني المال قبل الإفلاس وأقصى مقدرتكم هو الشعور بالقلق.

وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حملة شعواء ضد بلاسخارت ويونامي تتهمها بالخيانة والانحياز إلى الحكومة العراقية وتطالب بطردها من العراق.

وجاءت حملة الهجوم على بلاسخارت وقتها إثر قولها ضد المتظاهرين العراقيين إن "تعطيل البنية التحتية الحيوية هو أيضاً مصدر قلق بالغ. حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع. التهديدات/ إغلاقات الطرق المؤدية لمنشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات. وهذا يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

واعتبر ناشطون ومواطنون عراقيون كلام الممثلة الاممية هذا انحيازا للحكومة من خلال ترديد طروحاتها ضد المحتجين في بغداد ومحافظات جنوبية لجأوا الى العصيان المدني وقطع الطرق ومحاصرة محطات تصفية النفط اضافة الى ميناء أم قصر الجنوبي الرئيسي على الخليج العربية لزيادة الضغط على الحكومة ووقف عمليات قتلها للمتظاهرين الذي زاد على 300 شخص خلال 40 يوما من التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.

ونشر ناشطون على شبكات التواصل صورا لبلاسخارت وقد وضع عليها على X حمراء متهمينها بخيانة الشعب العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" تعليقات رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" ضد بعثة "يونامي" في العراق:

من جانبه، يقول الإعلامي سفيان السامرائي، إن يونامي تضحك على البشرية مجددا بأن لها دور في العراق وهي التي تتغاضى عّن العنف الطائفي من قبل مفاصل الدولة العراقية.

وأضاف، "هي التي تتغاضى عن القتل والإبادة الجماعية بحق السُنة!".

وتابع: "هي التي تتغاضى عن إرهاب المليشيات وعنفها نحو الشعب العراقي والثوار العرب الشيعة".

وطالب "بإيقاف دعم هذه المنظمة".

وقال حساب "سامر"، "كل المنظمات الإنسانية والحقوقية تشرف عليها المخابرات الغربية والكل يعلم أن الحكومات الشيعية في إيران والعراق وسوريا واليمن من صنعهم ويفعلوا ما يحلوا لهم فكيف تريدهم يدينوها وفي المقابل حكومة صدام والقذافي دمروهم على الشبهة".



وأضاف، حساب " ali" "دور ممثلة الأمم بلاسخارات بالعراق مرفوض وعلى رئيس الأمم المتحدة تغيرها ومحاسبتها وسحب المقعد منها".



وتابع حساب " eva ali " "منظمات عديمة النفع غايتها الاهتمام بجني المال قبل الإفلاس وأقصى مقدرتكم هو الشعور بالقلق".



وأوضح حساب " "Munaf Al Sarray، " العراق دَقَ ناقوس الخطر!! وجود جرذان الأمم المتحدة في العراق برئاسة الفاسدة بلاسخارت وعصابتها".



وتساءل "هل قامت هولندا بتقديم اعتذار عن ضحايا الحويجة وتعويضات لعوائل الضحايا؟ أم أن وزيرة الدفاع الهولندية السابقة بلاسخارت لها كلمة أخرى؟.

وتابع حساب "خليك بالبيت" " أكبر فاسدين بلاسخارت والمنظمة كللها".



وذكر حساب "layth"، " وين كانت الأمم المتحدة من كنا حصرة علينا الخبز والحجاية".

