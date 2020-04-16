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الخميس, 16 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 03:14 م

تريليون دينار لمشروع تشغيل العاطلين .. التفاصيل والإجراءات

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كشف لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تخصيص البنك المركزي تريليون دينار لتشغيل الشباب العاطلين.

وأطلقت وزارة التخطيط المشروع الوطني لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في عموم محافظات البلاد

ويقدم البنك المركزي قروضا للشباب الذين يمتلكون مشروعات  صناعية زراعية

 ويصل مبلغ القرض كحد أعلى 50 مليون دينار.

ويقدم البنك القروض للشباب بدون كفالة موظف إنما المشروع هو الكفيل

ويسدد القروض على أقساط لمدة عشرة أعوام مع استثناء  صاحب المشروع من الدفع خلال العامين الأولين .

وفؤائد القروض لا تتجاوز 3% وهذا الأمر مهم في نجاح خطة تشغيل الشباب.
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أخر تعديل: الخميس، 16 نيسان 2020 03:24 م
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