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الخميس, 16 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 03:11 م

صحيفة: محمد صلاح ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم

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تواجد نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، في قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم، حسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.
وبلغت سرعة الجناح المصري 35 كم في الساعة الواحدة، وذلك في المركز الثامن.
وضمت القائمة كل من:
المركز الأول: كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 36 كم في الساعة.
المركز الثاني: كريم بالعربي، باير ليفركوزن، 35.27 كم في الساعة.
المركز الثالث: كايل ووكر، مانشستر سيتي، 35.21 كم في الساعة
المركز الرابع: إينياكي ويليامز، أتلتيك بيلباو، 35.7 كم في الساعة.
المركز الخامس: بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 35.5 كم في الساعة.
المركز السادس: ليروي ساني، مانشستر سيتي، 35.04 كم في الساعة.
المركز السابع: كينجسلي كومان، بايرن ميونخ، 35.0 كم في الساعة.
المركز الثامن: محمد صلاح، ليفربول، 35 كم في الساعة.
المركز التاسع: ألفارو أودريوزولا، بايرن ميونخ، 34.99 كم في الساعة.
المركز العاشر: ناتشو، ريال مدريد، 34.62 كم في الساعة. 
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