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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 01:31 م

نائب يدعو لتخزين "بلازما النقاهة" تحسباً لعودة كورونا من جديد

حسن خلاطي


اكد عضو خلية الازمة النيابية، حسن خلاطي، ، أن البلازما المأخوذة من المتعافين من فيروس كورونا يمكن تخزينها لـ3 سنوات، فيما أشار الى امكانية الاستفادة منها إذا ما عاد الوباء في الشتاء المقبل.

وقال خلاطي في بيان ، إن "وزارة الصحة مدعوة لوضع خطة عاجلة لجمع الامصال من المرضى المتعافين على ان يجري سحب الدم بعد اسبوعين مباشرة من خروج المتعافي من المستشفى"، مبينا أن "الاجسام المضادة للفايروس والتي تتكون في اجسام المصابين المتماثلين للشفاء تصل الى ذروتها بعد اسبوعين من اخر تحليل منفي وتبدأ بعدها بالتناقص.

واضاف البيان أنه "حتى وإن لم نستفد منها للمرضى الراقدين حاليا فإنه وحسب رأي الفريق الطبي المختص يمكن تخزينها لمدة 3 سنوات والاستفادة منها في حالة وجود وباء في الشتاء المقبل"، لافتا إلى أن "التقنية الجديدة كشفت عن امكانية استخدام المصل المأخوذ من شخص واحد ان يعالج 6 مرضى".

واشار إلى أن "الفريق الطبي القائم على تقنية العلاج بالبلازما الماخوذة من المرضى المتعافين من كورونا في محافظة البصرة، يعضع المحافظة في اولى المحافظات في العراق بدأت باستخدام هذه التقنية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، كشف أمس الاربعاء، أن الوزارة باشرت بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا بتقنية نقل (بلازما النقاهة) من أشخاص تعافوا من فيروس كورونا،.

ف.ا
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