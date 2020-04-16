اقتصادي يحذر من استمرار الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة



حذر الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ، من الاستمرار في الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة، مشددا على ضرورة اللجوء للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية على وفق مدد زمنية متفق عليها.



وقال التميمي في تصريح صحفي ان “الحكومة بإمكانها الاتفاق مع القطاع الخاص على منح المشاريع الاستثمارية على وفق مدد زمنية متفق عليها مع حصول الدولة على نسب محددة من المبالغ التي يحصل عليها القطاع الخاص من تلك المشاريع».



واضاف ان “الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة اشبه بالقنبلة الموقوتة، حيث ان سوق البترول غير مستقر ويخضع للمفارقات الدولية والاتفاقات العالمية، وبالتالي تحكمه سياسة الدول ولايمكن التكهن بمستقبله».



وبين ان “الكثير من الدول المتطورة لم تكن نفطية وتعتمد في تمويل موازناتها على الاستثمار وقطاع السكن والسياحة والمنافذ الحدودية والضرائب”، مشددا على ضرورة “تخفيض رواتب الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن 2 مليون دينار، وبنسب معينة لضمان تمويل الدرجات الوظفية الجديدة التي اطلقتها الحكومة، ولم تجد مصادر لتمويلها بعد انخفاض اسعار النفط”.



ف.ا