نائب يحذر من احتمال اخفاق البرلمان بعقد جلسته الاستثنائية لتمرير حكومة الكاظمي





حذر النائب المستقل في تحالف البناء عمار حسين، من احتمال اخفاق البرلمان بعقد جلسته الاستثنائية لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي.



وقال :" ربما هناك كتل سياسية تصرح في العلن بانها تدعم الكاظمي ، لكن في الخفاء تنظر اليه من زاوية المصالح والمكاسب السياسية ، وفي حال عدم حصولها على المكاسب، قد لا تحضر الى جلسة البرلمان او لا تصوت لمنح الثقة للمكلف".



واضاف:" ان الكاظمي سيواجه صعوبات كبيرة في مراحل تشكيل حكومته وصولا الى جلسة منح الثقة ".



واشار الى ان نجاح الكاظمي يتوقف على مدى جديته في تنفيذ برنامجه الحكومي لا سيما في معالجة التحديات والازمات التي تواجه البلد.



ف.ا