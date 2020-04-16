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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 12:36 م

الزراعة تخطط لتصدير نصف مليون طن من الشعير هذا الموسم

شعير

اعلن مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، عن عزم الوزارة تصدير نحو 500 الف طن من الشعير خلال الموسم الحالي، مبينا :" ان تصدير المنتجات الزراعية يدعم الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية ".

وقال القيسي في تصريح صحفي :" ان  وزارة الزراعة اصدرت رخصة تصدير لبيع نحو 500 الف طن من الشعير الفائض عن السوق المحلية ".

واضاف :" ان انتاج محصول الشعير لهذا العام سيتجاوز اربعة ملايين طن ، وهو يكفي لسد الحاجة ويبقى منه فائض بنحو 500 الف طن ، سيتم تصديره لدول مجاورة ".

واوضح القيسي :" ان تصدير المنتجات الزراعية سياسة جديدة سيتبعها العراق خلال المرحلة المقبلة لسد نقص اسعار النفط ولتخفيض الاعتماد على الميزانية الريعية من بيع النفط ".

ف.ا
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