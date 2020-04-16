نائبة : الكتل السياسية مجبرة على تمرير المكلف .. لهذا السبب



اكدت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي :" ان الكتل السياسية جميعها مجبرة على تمرير رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب ".



وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان الازمات التي يعاني منها العراق ، تجبر الكتل السياسية على القبول بالكاظمي رئيسا للوزراء"، مبينة :" ان اغلب النواب غير المؤيدين للكاظمي مجبرون على دعمه بالتصويت ، لان البلاد تمر بمرحلة حرجة ".



واضافت :" ان حظوظ الكاظمي بالحصول على منصب رئاسة الوزراء ارتفعت بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية الراهنة"، مبينة :" ان الكاظمي سيمرر داخل مجلس النواب ولن يواجه مصير عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي ،رغم وجود بعض الاعتراض عليه ".



ف.ا