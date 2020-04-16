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الخميس, 16 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 12:31 م

نائبة : الكتل السياسية مجبرة على تمرير المكلف .. لهذا السبب

ميثاق-الحامدي

اكدت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي :" ان الكتل السياسية جميعها مجبرة على تمرير رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب ".

وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان الازمات التي يعاني منها العراق ، تجبر الكتل السياسية على القبول بالكاظمي رئيسا للوزراء"، مبينة :" ان اغلب النواب غير المؤيدين للكاظمي مجبرون على دعمه بالتصويت ، لان البلاد تمر بمرحلة حرجة ".

واضافت :" ان  حظوظ الكاظمي بالحصول على منصب رئاسة الوزراء ارتفعت بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية الراهنة"، مبينة :" ان الكاظمي سيمرر داخل مجلس النواب ولن يواجه مصير عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي ،رغم وجود بعض الاعتراض عليه ".

ف.ا
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