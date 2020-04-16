"رويترز" تنتقد هيئة الاعلام وتؤكد تمسكها بقصتها عن عدد المصابين بكورونا



انتقدت وكالة "رويترز" للانباء، قرار هيئة الاعلام والاتصالات في العراق، بايقاف رخصة عملها بعد اتهامها بـ"تهديد الامن المجتمعي".



وقالت "رويترز" في بيان صحفي :" ان العراق اوقف الترخيص بعد نشر تقرير يقول ان عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ " COVID-19 " في البلاد اعلى مما ورد في تقارير سابقة".



واعربت الوكالة عن اسفها لقرار السلطات العراقية ، مؤكدة انها :" متمسكة بالقصة، التي تستند الى مصادر طبية وسياسية متعددة في موقع جيد، وتمثل موقف وزارة الصحة العراقية بشكل كامل".



واضافت :" نسعى لحل هذه المسألة ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم اخبار موثوقة بشأن العراق".



وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ، قررت ايقاف ترخيص رويترز لمدة ثلاثة اشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 الف دولار)على خلفية نشرها التقرير ، متهمة الوكالة بانتهاك قواعد البث الاعلامي .



ف.ا