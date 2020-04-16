مصدر نيابي : تمرير حكومة الكاظمي من عدمه حسم في منزل العامري!

اعلن مصدر نيابي ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم للبرلمان حكومة كاملة وغير منقوصة ، وسيطلب عقد جلسة للتصويت عليها .



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان اجتماع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الذي ضم زعماء الكتل السياسية الشيعية ، حدد للكاظمي الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للمرحلة الانتقالية ، وبالتالي انهى الجدل حول تمرير الحكومة من عدمه ".



واضاف :" ان الكاظمي سيقدم للبرلمان حكومة متكاملة وغير منقوصة ، وسيقدم طلبا الثلاثاء المقبل الى البرلمان لعقد جلسة التصويت، على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي ".

ف.ا