ماهي مهام القوى التي رشحت الكاظمي .. في نظر دولة القانون



اكد ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي :" ان امام القوى السياسية التي رشحت مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة، ثلاث مهام ومسؤوليات ".



وقال ممثل الائتلاف في حوارات تشكيل الحكومة، حسن السنيد :" من اجل تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة ، فالطريق امام القوى السياسية التي رشحت المكلف مصطفى الكاظمي يتوفر على ثلاث مراحل ستراتيجية مسؤولة ".



واوضح السنيد في تصريح صحفي :" ان في مقدمة هذه المهام تشكيل فريق لدعم المكلف لتسهيل عملية تشكيل الكابينة الوزارية بسرعة وضمن المهلة الدستورية، والثانية اسنادها دستورياً عبر التصويت لها في مجلس النواب".



وتابع: " بعد نيل ثقة المجلس ، يتوجب على هذه القوى ان تقف بقوة مع الحكومة وتراقب وتسدد عملها من اجل ان تنجح في انجاز برنامجها وتستجيب للاستحقاقات التي تعهدت بها".



ف.ا