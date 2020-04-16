خبير قانوني : قانون العفو " غير عادل "



انتقد الخبير القانوني علي التميمي، قانون العفو الخاص الصادر من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ، مؤكدا أنه " غير عادل " بعد شمول المتهمين بجرائم الفساد المالي.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان قانون العفو الخاص يتضمن نوعا من عدم العدالة من ناحية استثناء جرائم الفساد المالي ، ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة اموال الدولة بعد تسديد المبالغ" ، لافتا الى انه :" لم يسبق في العراق ان صدر عفو خاص بهذه الطريقة باستثناء عام ١٩٩٤ حيث أصدرت الحكومة عفوا آنذاك ولم يتأخر اطلاق السراح اكثر من يومين ".



واضاف :" ان العفو شمل القليل من الجنح والمحكومين اقل من عام ، ومن شملهم من اصحاب الجنايات اشترط اكمال نصف المحكومية كشرط اساسي لاطلاق سراحهم ، وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو والعفو العام رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ قريب و لم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته ، لهذا فلن يشمل منهم احد على ارض الواقع".



واشار الى :" ان وزارة العدل شرعت باعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية ارسالها لرئيس الجمهورية مرة اخرى بواسطة امانة مجلس الوزراء لاصدار المراسيم ، وهذا سيأخذ وقتا طويلا ، لان القوائم يجب ان تشمل الاسم والمادة القانونية ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم ".



ف.ا