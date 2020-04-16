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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 10:43 ص

التعليم : الامتحانات لن تجري بعد انتهاء العطلة مباشرة بل بعد مدة معينة

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن امتحانات الكورس الأول ستكون بعد انتهاء جائحة كورونا. بمدة محددة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عدنان العربي، في بيان إن “اجتماعات مطولة بين الوزير والوكلاء ورؤساء الجامعات بالوزارة أفضت إلى اتخاذ قرارات تخص العام الدراسي (الكورس الأول) ومنها أن يمنح أستاذ المادة تقييما للطالب (سعي) على ضوء الفصول أو البحوث التي يقدمها الأستاذ لطلبته عبر المنصات الالكترونية”.

وأضاف، أن “امتحانات الكورس الأول ستجري بعد انتهاء جائحة كورونا حيث سيعطى للطالب فترة ثم يحدد له موعد للامتحان بالمادة التي درسها عبر المنصات المذكورة.”

وتابع إن “الجامعات ستمنح بعض الدرجات تضاف لسعيهم النهائي بعد نهاية الكورس الأول والثاني للطلبة الذين باشروا بالدوام بعد الاحتجاجات (لـ 6 أسابيع تقريبا) حيث وجه وزير التعليم العالي بمراعاة ظروف الطلبة وإبداء كامل المساعدة لهم من اجل عبور العام الدراسي الحالي على أن يكتفي أستاذ المادة بنسبة 60 إلى 75% من المادة المعطاة”.

وأشار الى أن “الكورس الأول سينتهي في الـ 26 من الشهر الجاري فيما يكون موعد بدء الكورس الثاني في 2 آيار المقبل .

 

ف.ا

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