نائب سابق يطالب الكتل السياسية جميعا بمنح الكاظمي الحرية الكاملة قولا وفعلا في اختيار كابينته الوزاري

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود الكتل السياسية جميعها بمنح الكاظمي الحرية الكاملة قولا وفعلا في اختيار كابينته الوزارية.

وقال الصيهود في بيان صحفي ان : اعطاء الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اختيار كابينته الوزارية مسؤولية وطنية وتاريخية تحتم على جميع القوى السياسية سواء كانت شيعية او سنية او كردية باعطائه الحرية الكاملة في اكمال كابينته الوزارية اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية ".



واضاف ان : الشعب العراقي ينظر للحكومة الجديدة بعين المنقذ من التركة الثقيلة السابقة والحالية في مختلف المجالات والتي تتطلب تغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الشخصية والحزبية ، وضرورة ابتعاد القوى السياسية عن التخندقات والاملاءات الكتلوية والحزبية التي قد تربك المشهد السياسي اكثر مما هو عليه الان ".



وتابع الصيهود ان : اعطاء الحرية لـ/ الكاظمي/ في اختيار كابينته الوزارية يجب ان يكون قولا وفعلا وليس مجرد بالونات اعلامية يراد منها كسب انظار الشارع بالتالي ان المرحلة الحالية مرحلة مهمة وحساسة وعلى الجميع التعامل بمصداقية في طرح الرؤى والمواقف كي نرتقي بالبلد الى بر الامان ".





ف.ا