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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 10:28 ص

نائب يحذر من خطورة تمدد داعش في كركوك ومحيطها بعد انسحاب القوات الاميركية من قاعدة كي وان

ريبوار طه


حذر النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه، ، من خطورة تمدد عناصر تنظيم داعش في كركوك ومحيطها بعد انسحاب القوات الاميركية من قاعدة كي وان.

“وقال في بيان انه وعقب انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة كي وان العسكرية في كركوك، لم تبق هناك اية مراقبة ومتابعة لتحركات مجاميع داعش الارهابية، حيث كانت تتم في السابق مراقبة تحركات الإرهابيين عن طريق طائرات بدون طيار، كما كانت قوات التحالف تزود القوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية الاستباقية في هذه المنطقة.

واضاف أن “كركوك وخانقين يواجهان الان فراغا امنيا وعسكريا، ومجاميع داعش الارهابية تستغل هذا الفراغ لتنفيذ اعمالها الارهابية.

واكد ضرورة “ان تعمل حكومة اقليم كردستان و الحكومة الاتحادية معا فيما يخص هذه المسألة، وإيجاد حلول للأوضاع الامنية في تلك المناطق.

 

ف.ا

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