الدهلكي يدعو الى ايقاف استقطاعات سلف المتقاعدين





دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي رئاسة الوزراء الى إصدار قرار لمصرفي الرافدين والرشيد بايقاف استقطاع السلف من المتقاعدين مراعاة للوضع الحالي.



وقال الدهلكي، ان "الحكومة اوقفت استحصال بدلات الايجار والضرائب من عدة شرائح نظرا للظروف الحالية التي يعيشها البلد بسبب انتشار وباء كورونا وتعطل الحياة العامة بشكل كبير"، مبينا ان"شريحة المتقاعدين كانت دائما مظلومة في جميع الاجراءات والقرارات التي تصدر سابقا واليوم، من خلال عدم شمولها بحالة التريث في استحصال اية مبالغ نتيجة للظروف الحالية".



واضاف، ، ان " العديد من المتقاعدين قاموا باستلام سلف لاغراض مختلفة، ويتم استقطاع جزء من راتبهم التقاعدي لتسديد تلك السلف، لكن عملية الاستقطاع ما زالت مستمرة حتى اللحظة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد"، محذرا من ان " اي استقطاع حاليا سيزيد الضرر عليهم "، داعيا مصرفي الرافدين والرشيد الى التريث وايقاف تلك الاستقطاعات مراعاة للظروف الحالية.



ف.ا