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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 10:17 ص

الأنواء الجوية تعلن توقعاتها عن طقس اليومين المقبلين

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 30 مئوية بدرجات.
وذكر بيان للهيئة اليوم ان  طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا، وغائما احيانا ،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم.
وفي المنطقة الجنوبية الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14 مئوية والعظمى 33 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية والموصل 11 مئوية واعلاها في البصرة 18 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 23 مئوية واعلاها في البصرة 35 مئوية.
اما طقس يوم السبت المقبل فيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا ، وغائما احيانا ، وفي المنطقة الشمالية يكون صحوا مع بعض الغيوم ،وفي المنطقة الجنوبية غائما جزئيا وغائما احيانا مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا.
وتبقى درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتسجل انخفاضا قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق.
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