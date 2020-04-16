بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 16 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 نيسان 2020 10:17 ص

نائبة تطالب المكلف باعادة وزارة المرأة للكابينة الوزارية الجديدة

انتصار الجبوري

طالبت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري رئيس الوزراء المكلف بإعادة وزارة المرأة الى الكابينة الوزارية الجديدة.

ودعت في بيان مقتضب الى ان تكون حصة النساء في الكابينة لا تقل عن الثلث وفقاً للدستور ومبادئ الديمقراطية.

ف.ا
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