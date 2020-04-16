نائبة تطالب المكلف باعادة وزارة المرأة للكابينة الوزارية الجديدة

طالبت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري رئيس الوزراء المكلف بإعادة وزارة المرأة الى الكابينة الوزارية الجديدة. ودعت في بيان مقتضب الى ان تكون حصة النساء في الكابينة لا تقل عن الثلث وفقاً للدستور ومبادئ الديمقراطية. ف.ا Copy أخبار متعلقة الكاظمي يواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة .. وتوجه للتصويت الإلكتروني المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف يؤكد : الكاظمي لديه حساب رسمي على منصة تويتر تحالف القوى يرجح تقديم الكاظمي كابينته الوزارية خلال 10 أيام عاجل.. وصول رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى الأنبار بشكل مفاجئ توفيق علاوي يوجه رسالة لـ "الكاظمي": اتخذ القرار الصحيح قبل فوات الأوان لجنة نيابية تطالب رئيس الوزراء المكلف باشراك المرأة في الحكومة المؤقتة