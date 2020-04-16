نائبة تطالب المكلف باعادة وزارة المرأة للكابينة الوزارية الجديدة



طالبت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري رئيس الوزراء المكلف بإعادة وزارة المرأة الى الكابينة الوزارية الجديدة.



ودعت في بيان مقتضب الى ان تكون حصة النساء في الكابينة لا تقل عن الثلث وفقاً للدستور ومبادئ الديمقراطية.



ف.ا