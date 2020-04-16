العراق مجبر على التفاوض مع النقد الدولي لايقاف تسديد ديونه لهذا السبب

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس، عن بدء العراق مفاوضات ومشاورات مع صندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون الخارجية المترتبة عليه.

مشيرا إلى أن العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة.



وقال صالح في تصريح له ، إن “مشاورات العراق مع صندوق النقد مستمرة لايقاف استقطاعات الديون الخارجية”، مثنيا على “المواقف المشهودة لصندوق النقد في اطفاء ديون العراق في نادي باريس عام 2004”.



وأضاف، أن “ العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة وهو امر أصاب دول العالم بأجمعها، لذلك فان العراق، يسعى لايقاف استيفاء ديونه، خاصة انه من المؤسسين لصندوق النقد والبنك الدولي في اربعينات القرن الماضي وتربطه علاقات قوية بتلك المؤسسات المهمة”.



ولفت صالح إلى أن “الصندوق سيكون له دور ايجابي تجاه العراق من خلال تأجيل الديون او تبسيط الاجراءات وهو امر وارد ولكنه يحتاج الى دبلوماسية عالية”.

وقال مراقبون إن صندوق النقد الدولى لم بستثني العراق من سداد الديون عندما أعد قائمة من 25 دولة اعفاها من فوائد الديون بسبب هشاشة اقتصادها في مواجهة جائحة كورونا