تأجيل مهرجان كان السينمائي بسبب كورونا

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد تأجيل جديد للدورة الـ73 المقبلة من المهرجان، وذلك لأجل غير مسمى بعد أن كان قد تأجل من شهر أيار المقبل حتى نهاية شهر حزيران المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على العالم ككل.



وقال المنظمون في بيان إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على خيارات جديدة لمواعيد نسخة هذا العام وسط جائحة وباء كورونا العالمي.



وأضافوا: “لم يعد هناك خيار آخر، من الواضح أنه من الصعب أن يفترض أحد أن يقام المهرجان هذا العام”.



وكان المهرجان السينمائي السنوي، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 من شهرأيار المقبل، قبل أن يؤجل إلى حزيران، حيث يأتي التأجيل بالتزامن مع مختلف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها حكومات دول العالم في مواجهة فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم حاليًا.