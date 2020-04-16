اقتراب زوارق إيرانية من سفن أمريكية بالخليج العربي.. "لعبة" جديدة لخامنئي للهروب من مجزرة كورونا

رفض مراقبون، قيام العديد من الزوارق الإيرانية بالخليج العربي من سفن للبحرية الأمريكية، وقالوا إنه لا وزن عسكري لهذه الأفعال لكن خامنئي إيران يقوم بعمل "شو سياسي" وعسكري للفت الأنظار بعيدًا عن نكبة إيران بكورونا هو يحاول أن يختلق موضوعات، تشغل بال الإيرانيين بدلا من التركيزعلى جهود النظام الإيراني الفاشلة في مواجهة كورونا.

وكان الجيش الأمريكي، قال: إن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن للبحرية في الخليج العربي.

وأصدر الجيش الأمريكي، بيانا، جاء فيه: إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية في الخليج العربي.



وأضاف البيان: الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، وأصدرت سفننا تحذيرات بطرق مختلفة للزوارق الإيرانية لدى اقترابها.

ووصف بيان الجيش الأمريكي، تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي بأنها "خطيرة واستفزازية".

وشهدت الأعوام الماضية تكرار لسيناريو اقتراب زوارق إيرانية مسلحة من سفن حربية أميركية في الخليج في ظل تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران.

وفي مطلع الشهر الحالي، اعتبر النائب الايراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي. وتبادلت طهران وواشنطن التحذيرات حول احتمال اندلاع مواجهة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران في العراق.

وكانت أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهة تلك الميليشيات قد دفعت بالخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان ذكرت فيه أن تلك التحركات ستؤدي إلى "عدم استقرار كارثي" في المنطقة. ونقلت الولايات المتحدة مؤخرا جزءاً من قواتها من بعض القواعد العسكرية العراقية وزادت عدد أنظمة باتريوت المضادة للدفاع الجوي.



وأكدت مصادر أميركية خلال الأيام الأخيرة أن البنتاغون يخطط للانتقام المحتمل من الميليشيات العراقية المتحالفة مع النظام الإيراني، وخاصة ميليشيات "كتائب حزب الله العراقي".

وقال خبراء إن الملالي يعاني الصعوبات نتيجة العقوبات الأمريكية عليها والتي شملت أكثر من 700 شركة وشخصية، متضمنين 400 كانوا تحت عقوبات فعلية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فضلًا عن 300 شخص آخرين، ضمن سلسلة عقوبات ترامب وان هذه العقوبات وعدم قدرتها على التخلص منها هو ما يثير القيادة الإيرانية للتهور والإرهاب، لأن الاقتصاد الايراني يدفع ثمنا باهظا جراء هذه العقوبات.

أ.ي